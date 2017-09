State of Head utmanar på P4-toppen

Det var i Trondheim 2013 som gruppen State of Head så dagens första ljus.

Bandet drivs av Håkan Lundqvist som bor i Åsarna och det har sedan dess blivit två fullängdsalbum. "Three Little Words" (2013) och "One Finger Blues" (2015).

Bandets musik doftar klassisk hårdrock men i modern tappning och just nu spelar bandet in sitt tredje album som är tänkt att vara klart under 2018.

