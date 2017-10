Jämtland åtta på listan över mest generösa län under Världens barn

Sveriges Radio P4:s alla kanaler är varje år aktiva i Radiohjälpens insamling till Världens barn, genom inringda gåvor, sms och genom lokala aktiviteter i landet.

Under helgen kulminerade insamlingen och årets resultat blev totalt 80 miljoner kronor.

P4 Jämtlands lyssnare bidrog med 60 344 kronor genom att ringa, smsa eller lägga pengar i glasvasen på en av de orter vi sände ifrån under veckan.

Totalt bidrog Jämtlands län med 744 697 kronor och hamnade på 8:e plats över Sveriges mest generösa län.

De tre kommuner i länet som samlade in mest per capita är Ragunda på 16,73 kronor per invånare, Strömsund på 15,08 kronor per invånare och Bergs kommun som samlade in 12,91 kronor per invånare.