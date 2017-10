Trygg men knapp seger för ÖFK mot Härnösands FF

Efter en händelsefattig halvlek var ställningen fortfarande 0-0 och kanske närde hemmagästerna fortfarande hopp om att kunna rubba ”Europakometen”, som det allsvenska Östersundslaget kallades på anslagstavlor kring Härnösand, när andra halvlek blåstes igång.

Men ÖFK var hela tiden ett nummer större och när Johan Bertilsson vackert kunde placera in 0-1 sju minuter in i andra halvlek blev det än jobbigare för hemmalaget. En mycket pigg Curtis Edwards byttes in med 25 minuter kvar och han kunde också fastställa slutresultatet 0-2, efter att ha slagit in en retur i straffområdet. Det efter hörnan som följde på hans eget jätteskott.

ÖFK har nu tagit sig till gruppspelet i Svenska cupen och ett steg närmare att försvara sin egen cupmästartitel från början av året.

Nästa match är i Allsvenskan mot Örebro på lördag och därefter mot Atletico Bilbao torsdag kommande vecka i Europa League.