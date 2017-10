Misstänkta bedragare besökte äldre i Strömsund

Händelserna härrör från Strömsund med omnejd.

I Strömsund ska under fredagseftermiddagen en okänd yngre man, uppskattningsvis i 20-årsåldern, ha tagit sig in hos en äldre man under förevändning att han ville låna toaletten. Efter besöket saknades pengar och det hela rubriceras som grov stöld.

Under fredagskvällen besökte en okänd man, som uppgav sig vara från hemtjänsten, en adress i Strand utanför Strömsund, men blev inte insläppt.

I torsdags ska en man som utgav sig för att vara polis ha knackat på hos en äldre kvinna i Strömsund. Mannen gick iväg när kvinnan bad honom göra det.

I de båda händelserna bedöms besökaren ha varit en medelålders man. Inget rapporteras stulet.

Men polisen påminner om att både poliser och hemtjänstpersonal bär eller ska kunna uppvisa legitimation.