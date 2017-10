Barn tvingas betala för längdåkning på ÖSK

Beslutet om spåravgifter även för barn från 8 år och uppåt togs av en enig kultur- och fritidsnämnd i Östersund. Andra kommuner har gjort tvärtom och tagit bort spåravgifter, som exempelvis Åre när det gäller avgifter i Järpen.

Östersund motiverar avgiften med att det inte varit några höjningar på åtta år och att man har sparbeting att brottas med.

För barn upp till sju år är det gratis, sen kostar det 30 kronor per dag eller 400 kronor per år tills man fyller 18 och får betala fullt pris – 60 kronor per dag eller 800 per säsong.