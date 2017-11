Kingen utmanar på P4-toppen

Kingens musikkarriär startade tidigt under uppväxten i Sveg. Sedan 13 års ålder har han turnerat mer eller mindre oavbrutet.

Bland många olika konstellationer genom åren hittar vi bland andra "Kingen and the blue flamingo orchestra", "Kingen & Hallgren" och "The Boppers". Han har även gjort roller i filmer och TV-serier, såsom "Juloratoriet" och "St. Mikaels".

Nu under hösten är han ute och turnerar, från Luleå i norr till Lund i söder, med föreställningen "That´s ALL right", där det bjuds på musikaliska pärlor från 50- och 60-talet.

Förutom det pågår arbetet med ett nytt boogie woogie-album som planeras att släppas i februari nästa år, där "Bring that money honey" är första singeln. Inte nog med det så är även en uppföljare till hyllade föreställningen "När rocken kom till Sveg" på gång, med turné under vårvintern 2018.

"Bring that money honey" har Kingen skrivit musiken till, och texten är skriven av Åke Hallgren.

Här ser du listan och nummer att rösta på - efter fre kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du