Varnar för ensidig träning: Sanne fick tre diskbråck som 18-åring

Åres skidgymnasium har under flera år kartlagt elevernas skador, just för att kunna förebygga dem. Och statistiken, som ingår i en forskningsstudie vid Göteborgs universitet, visar att hälften av skadorna inom den alpina åkningen är just belastningsskador.

Sanne Björö fick under tredje året på skidgymnasiet tre diskbråck på samma gång, och tvingades lägga skidorna på hyllan.

– Det sa verkligen pang. Efter det hade jag ont i två år. När det var som värst så fick jag inte på strumporna själv, säger hon.

Ett halvår senare var det dags för ett fjärde diskbråck.

– Då gav jag upp helt.

Cecilia Agnvall, sjukgymnast vid Åre skidgymnasium menar att det är främst ensidig träning, i kombination med för tung träning i form av benböj och marklyft under tillväxtperioden.

– Att barn överbelastar sig under tillväxt, alltså innan de kommer hit, så har de tränat för ensidigt och för tungt, både i skidåkning men även i styrketräningen. Det som också har hänt är att i samhället så rör sig barn allt mindre, säger Cecilia Agnvall.

Sanne Björö menar själv att hennes diskbråck beror på sättet hon tränade när hon var yngre.

– Man fick höra att "nej men lägg på lite mer. Har du rätt teknik så är det bara att köra hur tungt som helst". Och är man 12 år, det är klart man lyssnar på de tränare man hade. Jag känner att som 12 år ska man inte ha det ansvaret. Man är ett barn då, säger hon.

I dag har Sanne två diskproteser inopererade i ryggen. De andra två diskbråcken kan fortfarande bli värre.

– Det är klart det finns i huvudet. Jag vill ha barn någon gång och hur kommer det bli. Nu är jag 22 år och jag ska förhoppningsvis leva många år till. Jag har det jättebra nu, jag springer, åker skidor och tränar.

Hon önskar nu att skidförbundet ska ta tag i frågan.

– Ha lite mer koll på hur vi tränar våra barn, säger hon.