Akutchefen garanterar utbildning till ambulanspersonal

Enligt Anita Secher, områdeschef på akuten, handlar det visserligen om en besparing, men hon garanterar samtidigt att utbildningarna kommer genomföras på annat vis.

– Att vi har ställt in utbildningen är inte rätt. Det är rätt på så sätt att vi ställer in det här tillfället där vi samlar ihop alla inom ambulanssjukvården. Däremot har de som sköter utbildningarna fått i uppgift att lösa det här så att alla har fått utbildning fram till sommaren nästa år. Det kommer ske på arbetsplatsträffar där vi avsatt tid, det finns utrymme i dem varje månad att lägga in utbildning, säger hon till P4 Jämtland.

Enligt Anita Secher handlar det förändrade sättet att schemalägga utbildningen – och slopa gemensamma utbildningsdagar – om en besparing på 60 procent av en årstjänst. Besparingen kommer utifrån att man inte behöver ta in vikarier under utbildningsdagen.

– Det går på ordinarie schema, säger hon.

Hon medger att det ekonomiska läget inom regionen är tufft.

– Vi vet ju att vi har problem med vår ekonomi och vi inom akutområdet har försämrat vår prognos med ökade kostnader, så mina chefer har fått i uppdrag att titta över hur vi kan begränsa kostnadsökningarna utan att det får påverkan på verksamheten, säger Anita Secher.