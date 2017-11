Mer snö och besvärligt väglag längs Norrlandskusten

Det finns två nederbördsområden som kan ge stora mängder snö över landet under dagen. Ett område ligger utefter Norrlandskusten och ett annat kommer in västerifrån via Värmland och Närke.

– Det finns indikationer på att det kan bli väldigt mycket på sina håll, uppåt två decimeter, men det är fortfarande osäkert, säger Kristian Silver.

Snön kommer troligen att ligga kvar under början av veckan som ser ut att bli kall. Där det kommer som mest snö finns det risk för att det blir väldigt besvärligt i trafiken, främst i Götaland, östra Svealand och längs Norrlandskusten.

– Dels så kan det ligga ishalka under snön som faller, dels ställer själva snön till det. Där nederbörden faller som blötsnö eller regn kan det också frysa på och bli ishalka, säger Kristian Silver som uppmanar bilisterna att hålla koll på SMHI:s varningar innan de ger sig ut i trafiken.

Under söndagsmorgonen blev E4 mellan Örnsköldsvik och Docksta avstängd i båda riktningar på grund av att lastbilar inte tog sig fram och orsakade totalstopp i trafiken. Trafikverket skickade dit personal för att vidta åtgärder.