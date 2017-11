Drivbildning på många vägar i norra Sverige

– Det är ett besvärligt väderläge med väldigt mycket snö och väldigt mycket vind. Vi klarar nog snön rätt bra, men då driver det igen ganska snabbt efter våra plogbilar så det är begränsad framkomlighet, säger Mikael Lindholm som är enhetschef på underhåll väg Trafikverket.

Det är många snöröjare som är ute för att ta hand om de snön på vägarna.

– Jag vet att driftområde Umeå har ute 59 enheter minst, sedan finns det ett antal enheter också som inte syns på våra gps-mottagare också, säger Mikael Lindholm på Trafikverket.

När det gäller järnvägen så för Trafikverket kontinuerlig dialog med tågoperatörerna och att man totalt sett har kontroll, säger Mikael Lindholm på Trafikverket.

På eftermiddagen har SMHI en klass 2-varning i Västerbottens och Norrbottens kustland och i norra Lapplandsfjällen på grund av vinden. Enligt SMHI rör sig ovädret norrut och kommer dra bort under kvällen och under natten och snöandet kommer övergå allt mer i regn. Enligt SMHI kommer ovädret lugna ned sig under kvällen och natten.

– Vi har det här ganska så omfattande nederbördsområdet som rör sig norrut, det är både en hel del snö men efterhand som mildare luft rör sig upp så övergår också en hel del av den här snön i regn och det är också väldigt blåsigt på många platser, säger Marcus Sjöstedt som är meteorolog på SMHI.

Mikael Lindholm på Trafikverket varnar för att när mildare luft förs norrut så övergår snöandet i regn och det tillsammans med kalla vägbanor kan ge halka.

– Det kan bli minst lika besvärligt eftersom vi har kalla vägbanor, säger Mikael Lindholm på Trafikverket.

Även flygtrafiken har påverkats av vädret med förseningen på flygplatsen i Östersund.

– Vi har haft en del utmaning på Åre Östersund airport med trafiken. Det har både snöat och varit en hel del vind. Vi kan konstatera att nu har man snart hämtat hem förseningarna och är i normaldrift och i övrigt ser det bra ut. Vi förbereder oss på det väder vi följer under eftermiddagen, säger Ulrika Fager som är pressansvarig på Swedavia som driver tio statliga flygplatser.