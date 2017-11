Mårten & Simon samt Cases utmanar på P4-toppen

Personlig pop av bröderna Mårten & Simon

Denna duo utgörs av de två halvbröderna Mårten Olofsson och Simon Gustafsson, uppvuxna och boende i Strömsund. Båda har så länge de kan minnas ägnat sig åt musik i olika former.

Simon har bl.a. spelat i flera olika band, och Mårten har gjort mycket egen elektronisk musik samt remixat åt andra musikskapare och DJ:s.

Denna duo är deras första gemensamma projekt, och de både skriver och spelar in sin musik själva.

Musiken beskriver de som modern svensk pop. Just låten "Andas ut" handlar bl.a om att våga lita på sina känslor.

Processen att skapa musik är ständigt pågående, och ett av deras mål är att släppa fler låtar framöver.

Debutsläpp från Cases

Cases är ett relativt nytt bandprojekt som tog sin början 2015. Martin Andersson samt Jan och Kent Hedberg möttes i den gemensamma kärleken till musik gjord av bl.a. konstellationen Crosby, Stills, Nash and Young.

Inspirerade av dessa ikoner har bröderna Hedberg länge skrivit musik och nu även börjat släppa sitt eget material i och med bandet Cases.

Martin är liksom medlemmarna Per Duckhow och Lars Olsson jämtlandsbördiga. Martin är även en av medlemmarna i Lars Vegas Trio, och har även producerat otaliga skivor genom åren i sin egen studio.

Hittills är två låtar släppta; "An instant change of scenario" och "The last cattle", men fler låtar är på gång och bandet jobbar för att ge ut mer musik i början på 2018.

I sitt musikskapade känner de att de verkligen kan få utlopp för sina idéer, och får ta ut svängarna i den sortens musik som ligger dem varmast om hjärtat.

