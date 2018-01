Martina och Hanna delad etta på P4-toppens årslista 2017

Nio/åtta artister/grupper klarade bedriften att ligga kvar på listan i maximala 10 veckor.

Platssiffran (placeringen) räknas fram genom att placeringarna under veckorna på listan adderas.

- Lägst poäng/totalsumma vinner. Tio veckor på listan går före nio.

- Vid lika poäng avgör flest antal förstaplatser, andraplatser, o.s.v...



1. Martina Moberg - Until we meet again 11 p

1. Hanna Nygren - Beutiful day 11 p

3. Tina Moe - Så länge jag finns kvar 14 p

4. Route 45 - How it feels 18 p

5. Relatedy - Wasting away 28 p

6. Exogenous - Freedom 32 p

7. The Soul Exchange - Left behind 37 p x)

8. Dan Hellströms Projekt X? - Ensamhet 37 p

9. Erika & Sofia - Black bird of the sky 41 p

9 veckor:

10. Mama's Kitchen - Mama's Kitchen 20 p

11. Annika Norlin & Falkarna - Rött & svart pumpar hjärtat 23 p

12. FRÖ - Shout! 27 p

x) flest antal tredjeplatser