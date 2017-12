Mia Ragnarsson om den dramatiska trafikolyckan

Mia Ragnarsson var på väg hem från veterinären då hon på E45:an, strax norr om Östersund, fick vara med om en riktig skräckupplevelse.

En mötande bil körde in i sidan på hennes bil och slog sedan in i hästtransporten - som lossnade och for ner i diket. I hästtransporten fanns två hästar, och i bilen satt också Mias dotter Hilda.

Lyckligtvis klarade sig alla relativt bra.

– Hilda är helt oskadd, det finns inte en skråma. Jag är lite mörbultad, men det kan jag leva med efter gårdagens händelse. Jag har inga skelettskador men jag har ont i princip hela min vänstersida där bilen körde in, berättar Mia.

Hästar lyckades ta sig ur hästtransporten, som gick sönder när olyckan inträffade. De sprang ut i skogen och först efter två timmars sökande hittades de.

– Det är helt otroligt. Enligt veterinären har de inga större skador.