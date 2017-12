Julmusik både roar och ratas av butikspersonal

P4 Jämtland har pratat med ett flertal butiker om den pågående julhandeln, närmare bestämt vad personalen tycker om julmusiken som spelats sen vecka 46.



– Mariah Carey med "All i want for christmas", den är nödvändigtvis inte så dålig. Men man har ju hört den sju triljarder gånger så där exploderar huvudet lite, säger Olle Björkebaum som jobbar på en butik i centrala Östersund.

Men det finns även dem som uppskattar julmusiken som spelas.



– Jag tycker att det är underbart, det bidrar till en härlig stämning med vackra ord utan hat och sådant, säger Susanne Ridén som jobbar på butik.

En reporter på Handelsnytt testade hur butikspersonal har det kring jul genom att lyssna på en spellista med tio jullåtar i åtta timmar i sträck. Efter experimentet fick reportern hjärtklappning, feberkänsla och utmattning.