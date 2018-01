Landstrom samt Della Ridge utmanar på P4-toppen

Fjärde albumet från Landstrom - "Whitewater"

I byn Kullsta strax utanför Hammarstrand lever och verkar det gifta paret bakom namnet Landstrom; Carina Landin och Göran Lindström. Det är även där hemma deras senaste album "Whitewater" har skapats och spelats in.

Ett album innehållande nio individuellt starka spår som rör sig i musikaliska landskap inom rock, pop, folk och americana, och där bl.a. låten "Too plain" ingår.

De skapar och producerar sin musik själva och det är även de två som spelar i stort sett alla instrument. Niclas Rångefors medverkar som trummis på några av spåren.

"Whitewater" släpptes 24 november 2017 under Kullsta Records/Rootsy. Whitewater, med dubbel betydelse som kan syfta både till fors och bakvatten. Ammerån som rinner genom trakten finns med som inspiration.

Deras första album, "In the bright daylight"släpptes 2011 och sedan dess har det alltså blivit ytterligare tre. De blev i samband med första albumet framröstade till vinnare av 2011 års Rootsy Award för bästa americana/rock-album.

Della Ridge nysatsar

Della Ridge startades 2008 av Simon Sjöstedt från Aspås. Det året släppte gruppen sin debut EP "Bulletproof".

År 2013 vann dom Country-SM i pop/rock-genren med motiveringen "…en akt som är redo för de stora scenerna".

Efter det har det blivit mer sporadiska spelningar fram till nu när den nya EP:n "Country Music From The North" släppts. Från den kommer låten "Lipstick on my collar" som utmanar på P4 toppen.

