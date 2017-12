Högt avgångsvederlag för regiondirektören i Jämtland

Avgångsvederlaget på 16 månader står inskrivet i hans anställningskontrakt, det visar P4 Jämtlands sammanställning.

Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande, tycker att avgångsvederlaget är rimligt.

– Jaa, om man tittar sig omkring i omvärlden så är det rimligt. Det är inte anmärkningsvärt högt, säger Ann-Marie Johansson.

I Norrbotten och Västerbotten har de högsta cheferna tidsbegränsade förordnanden, vilket innebär att de slutar vid ett visst datum om politikerna inte förnyar förordnandena.

I Västernorrland har regiondirektören en tillsvidareanställning, som ska utvärderas om fyra år. Men i Jämtland har regiondirektören inget tidsbegränsat uppdrag. Hans Svensson är anställd tills vidare.

– Det är den modell som vi har valt och det här har ju föranletts under flera år av politiska diskussioner, så det är ett politiskt ställningstagande. Vi har tillsvidareanställning på samtliga chefer i regionen och då har vi också det för regiondirektören, säger Ann-Marie Johansson.

När det gäller direktörernas löner så toppar Anders Sylvan i Västerbotten, löneligan i norr med 133 600 kronor i månaden. På andra plats kommer Hans Wiklund i Västernorrland med sina 130 000 per månad. Trea blir Hans Svensson, som tjänade 128 000 kronor i månaden.

Sist hamnar den enda kvinnan, Veronika Sundström, som är regiondirektör i Norrbotten. Hon tjänade strax under 127 000 kronor per månad under 2017.