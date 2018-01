Man åtalas för regisserade sexövergrepp mot barn

Åklagaren anser att det handlar om grov våldtäkt mot barn, försök till grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Mannen, som är bosatt i Östersund, misstänks ha via internet beställt och regisserat sexuella övergrepp på barn under 15 på Filippinerna. Samtidigt som han själv tittat på, via nätet. Som bevis finns 37 beslagtagna filmer, som kommer att visas upp vid rättegången i Östersunds tingsrätt.

Alla brott ska enligt åklagaren ha begåtts i hans eget hem - via nätchatter och med webbkamera. Det ska ha skett tillsammans med och i samförstånd med andra personer, mellan åren 2011 och 2016.

40-åringen åtalas även för grovt barnpornografibrott, sammanlagt hittade polisen 67 192 bilder och 4 150 filmer av barnpornografisk karaktär på mannens dator.

Målet utreds av internationella åklagarkammaren och rättegången tar sin början på onsdag i Östersunds tingsrätt.

Mannen har nyligen även åtalats som misstänkt för ett stort antal fall av kränkande fotografering, där kvinnor och flickor i hemlighet filmats inne på toaletter på olika adresser i Östersund.