Fortsatt stora problem i tågtrafiken efter urspårat godståg i Bräcke

Sent i måndagskväll spårade ett godståg ur i Bräcke vilket orsakat att inga tåg kunnat passera under tisdagen på sträckan mellan Sundsvall och Duved. Tågen har under tisdagen ersatts med bussar.

Vid fyra tiden på tisdagseftermiddagen kunde tågen börja rulla igen men tågen kan inte stanna i Bräcke och släppa av eller på passagerare.

- Tågen kör förbi långsamt och vi har fotfarande ett spårfel i Bräcke och kan inte stanna där. Det blir också förseningar på grund av det här, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

Hur stora förseningarna handlar det om?

– Det kan ligga på en timme just nu, säger hon.

Det är oklart när spårfelet i Bräcke blir löst så att tågen återigen kan stanna i Bräcke.