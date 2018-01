Hästdomaren: Väntat att Fredricson vann Jerringpriset

Det är andra året i rad som ryttaren Peder Fredricson vinner Jerringpriset. I år fick han 38 procent av rösterna. Precis som förra året väckte priset starka känslor.

– Det här är en väldigt stor sport i Sverige. Större än vad många tror. Det är många som utövar ridsport. Det är inte bara tävlingsbiten utan många är hobbyryttare. Jag tycker inte det är konstigt att han får så många röster, säger Helena Jonsson, domare och tränare i Brunflo ryttarsällskap.

Vad tänker du kring folks motreaktion att det här är en konspiration av hästfolk som gått ihop och röstat?

– Det tyder på hur lite de vet om sporten. Det är inte enkelt att tillsammans med en häst rida in på en stor arena. Hästen är i grund och botten ett flyktdjur och väger 600 kilo och man ska manövrera den tillsammans som ett team, ryttare och häst över hinder och publiken är väldigt nära inpå, säger hon.

I somras blev det en guldmedalj under EM i Göteborg för Fredricson och hästen All In och med ridsports-Sverige i ryggen vann Peder Fredricson omröstningen till Jerringpriset i måndagskväll på Idrottsgalan.