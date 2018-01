Flera operationer för piloten som krockade med tjäder – oklart om han kan flyga igen

– Vi skulle ut på en helt normal flygning, berättar Håkan Lundqvist, kapten i Försvarsmakten och en av två piloter i den helikopter som den 3 februari förra året krockade med en tjäder några mil utanför Sveg.

Det var en nattflygning där Försvarsmaktens helikopterpiloterna övar på att flyga med hög fart på låg höjd på natten. Piloterna följer markprofilen för att kunna undgå upptäckt från en eventuell fiende.

Men just den här turen höll på att sluta i förskräckelse. Plötsligt dyker en tjäder upp framför helikoptern och krockar med rutan. Rutan krossas och tjädern far rakt in där Håkan Lundqvist sitter.

– Jag sitter och flyger, allting var väldigt behagligt. Och plötsligt får jag bara en jättesmäll i ansiktet, säger han.

Håkan Lundqvist tittar åt vänster precis när tjädern smäller in i honom. Den krossar hans nattglasögon och skadar hjälmen han har på sig.

– Det var ungefär som att få en mjölpaket i ansiktet i 400 kilometer i timmen. Fågeln knäcker min näsa och jag får kross-skador under ögat. Sedan far den ut höger genom dörren. Att jag tittade till vänster, det är nog det som gör att jag kan prata med dig idag, säger Håkan Lundqvist.

Efter incidenten landar hans kollega helikoptern och Håkan Lundqvist flygs till Östersund för vård, och sedan vidare till Linköping. Han har genomgått tre operationer sedan olyckan och har en operation kvar, senare i vår.

Det har varit en lång konvalescenstid för Håkan Lundqvist och han vet ännu inte idag om han kommer att flyga igen. Efter olyckan har han fått nedsatt syn på ett öga.

– Det kan vara så att det kommer att kvarstå och då vet jag inte hur det blir med min fortsatta flygtjänst.

Men om du fick flyga, hade du följt med till Härjedalen för vinterns flygövningar då?

– Då hade jag inte haft några dubier överhuvudtaget. Jag hade gärna flugit igen. Fick jag chansen hade jag gärna åkt upp.