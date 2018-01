She Rex utmanar på P4-toppen

She Rex är ett relativt nytt band, initiativet togs under förra året av Östersundsbaserade musikerna Johan Arveli och Björn Höglund. Strax därpå kom Hanna Einebrant in som sångerska, och bandet fylldes även på med Per Dückhow och Johan Kvarnström.

Sedan starten har de bland annat hunnit släppa första singeln "Televise" som de även utmanar med på P4-toppen. Låten har spelats i P3 Osignat där den rönt fina framgångar.

De beskriver sin musik som "new wave-inspirerad rockmusik med lite inslag av tonårsrevolt i texterna". Just "Televise" handlar om en desperation att vilja synas till varje pris.

Framöver så finns det planer på att släppa både en EP och en musikvideo. Dessutom planeras det för en fullängdare med egenskrivna låtar som väntas dyka upp senare under året.

Medlemmar:

Johan Arveli - elgitarr

Björn Höglund - trummor

Per Dückhow - bas

Johan Kvarnström - elgitarr

Hanna Einebrant - sång

