Privat äldreboende i Östersund krävs på två miljoner efter stora brister

Det är en diger lista med brister som konstaterats på boendet. Östersunds kommun skriver på sin webbplats att:

rapporterat avvikelser till förvaltningen och man saknar arbetsmetoder för det. Stöd och planering till exempel promenader, sociala aktiviteter och träningsprogram utförs inte enligt planering.

Det finns allvarliga brister i dokumentation och informationsöverföring.

Det finns brister när det gäller hur ofta vissa omsorgsuppgifter utförs - och hur många personer som utför dem.

Bristerna ska enligt Östersunds kommun bero på hög personalomsättning och bristande kompetens.

Totalt kräver kommunen en sanktionsavgift på två miljoner kronor. Dessutom skriver kommunen att man kommer häva avtalet om inte bristerna rättas till omgående.

– Redan under senhösten 2017 hade vi flera möten med Förenade Cares Regionledning om de kvalitetsbrister som då kommit fram - genom klagomål från bland annat anhöriga, boende och medarbetare på Björkbacka, säger förvaltningschefen Lars Liljedahl på Östersunds kommuns webbplats.

Förenade Care har under onsdagen lämnat in en åtgärdsplan till vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund. Den kommer löpande följas upp under februari, skriver Östersunds kommun på sin webbplats.