Sisanda utmanar på P4-toppen

Sedan 2011 har Sisanda Nilsson ägnat sig åt en professionell musikkarriär. I sitt hemland Sydafrika har hon bland annat spelat på stora festivaler såsom Durban Jazz Festival.

Första singeln släpptes också i Sydafrika, 2015, och sedan dess har hon släppt ytterliggare två; "If this is love" som hon vann P4 Nästa med här i P4 Jämtland förra året, och utmanarlåten på P4-toppen "Gone Crazy". Sisanda står själv för låtskrivandet.

Framöver har Sisanda inplanerade spelningar både i Jämtland och Sydafrika. Ännu en singel kommer att släppas under året, samt ett album med texter på bantuspråket Xhosa.

Hon ska även ut på turnén "Salt & Pepper Tour". Utöver det väntar också musikstudier.

Webbplats: sisandanilsson.se

