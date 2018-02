Arsenal på plats i Östersund

Presskonferensen inför Europa League matchen i fotboll mellan ÖFK och Arsenal hölls under onsdagskvällen på skidskyttearenan i Östersund.

Arsenals tränare Arsène Wenger berättade att han väl känner till ÖFK:s tränare Graham Potter och Östersunds FK. Dels för att Graham har en kompis i Arsenals ledarteam och dels för att han sett en hel del matcher på video.

Arsène Wenger uppger att han är imponerad av ÖFK:s teknik och ett par av anfallarna.

40-50 journalister från Europa var på plats under presskonferensen.

Planet med spelarna i Arsenal landade sent under onsdagseftermiddagen i Östersund och tränaren uppgav under presskonferensen att laget kommer inte att träna inför matchen på torsdag på Jämtkraft Arena.

– Det skulle störa de vanliga rutinerna som laget har, säger han.