OS-silver till Charlotte Kalla

Guldet i fristilsloppet gick till norska Ragnhild Haga.

Den svenska skidstjärnans andra medalj på OS i Pyeongchang blev därmed silverfärgad.



Efter att ha inlett årets olympiska spel med att ta guldet i skiathlon så var Charlotte Kalla ute efter att även ro hem guldet i favoritdistansen 10 kilometer fristil.



Till en början såg hon ut att vara i rätt läge för att göra just det. 1,3 sekunders ledning vid första mellantiden efter 1,6 kilometer var en indikation på att formen satt kvar från skiathlonen. 3,2 sekunder i "halvtid", efter fem kilometer, var det likaså.



Men Ragnhild Haga från Norge körde också fort – riktigt fort. Vid 6,2 kilometer hade plötsligt vinden vänt och nu var Kalla den som jagade Haga med 1,7 sekunder att ta igen.



När Haga dundrade in förbi passeringen vid 8,4 kilometer, så hade hon åkt dit makalösa 31 sekunder snabbare än landsmaninnan Marit Björgen – som där och då ledde.



När Charlotte Kalla kom till samma passering strax därefter så hade avståndet också ökat, rejält. 12,2 sekunder – och redan där tydde allt på att Ragnhild Haga var dagens guldmedaljör.



Inte ens en 30-åring från Tärendö kunde heller hota dagens norska suverän. I mål gick hon som tvåa, med 20,3 sekunder upp till Haga, som tog guldet.



Bronset blev delat, då Marit Björgen och Krista Pärmäkoski gick in på exakt samma tid.