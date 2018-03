Lotonality utmanar på P4-toppen

I bandet Lotonality hittar vi det gifta paret Lotta Ekström och Tony Backlund, hemmahörande i Östersund.

Båda två har länge ägnat sig åt musik, spelat och skrivit eget. Bland många olika projekt och musikaliska sammanhang finns bland annat Tonys soloalbum "Influences", och hans medverkan i bandet Staaren, samt Lottas soloprojekt "Kära nån".

Sedan några år tillbaka gör de musik tillsammans under namnet Lotonality. Nyligen släpptes deras debutalbum "Sing the serpant to sleep", där utmanarlåten "Surrender to the storm" ingår.

Sina låtar beskriver de som "vuxna vaggvisor, insvepta i gitarrer, piano och stråkar". Arbetet med ett nytt, mörkare, album pågår för fullt.

Övriga medverkande på "Surrender to the storm":

Niclas Rångefors - trummor

Linnéa Falk - kör

Här ser du listan och nummer att rösta på - efter fre kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du