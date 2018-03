Ingen Oscar för filmen The square

Årets upplaga av Oscarsgalan har filmer som "Three billboards outside Ebbing, Missouri", "The shape of water", "Lady Bird" och "Call me by your name" bland de nominerade.

Årets värd är Jimmy Kimmel som inledde filmfesten med att skoja om filmåret. Bland annat genom att säga att Oscar är den bästa mannen. Han säger ingenting och han har ingen penis.

Första priset ut var Bästa manliga biroll som favorittippade Sam Rockwell tog hem för sin roll i "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Sedan följde Bästa mask till "Darkest hour" och Bästa kostym till "Phantom Thread".

Det har också skämtats om den pågående Rysslandsutredning i USA. När "Icarus", som handlar om dopningsskandalen i OS, vann för Bästa dokumentär kommenterade Kimmel vinsten med orden: "Nu vet vi åtminstone att Putin inte riggade det här valet", samtidigt som filmskaparna sa att de hoppades att deras film är en väckarklocka för tittarna.

Det blev ingen Oscar för Ruben Östlunds "The Square". Chilenska bidraget "En fantastisk kvinna" av Sebastián Lelio vann årets Oscar för Bästa icke-engelskspråkiga film.

Det dröjde en och en halv timme innan en kvinna stod på scen för att hålla ett tal till ett stort jubel. Allison Janney vann för Bästa kvinnliga biroll.

Sett till vinsterna två timmar in är det "Dunkirk" som har tagit hem de flesta priserna för filmteknik. Andra världskriget-dramat har hittills vunnit för Bästa ljudmix, Bästa ljudredigering och Bästa klippning.

Maya Rudolph och Tiffany Haddish,som delade ut priserna för Bästa kortfilm och Bästa kortdokumentär, drev med Oscarssowhite-debatten som präglade galan 2015. De påpekade att det fanns mer mångfald nu, men de vita behövde inte oroa sig eftersom det fortfarande kryllar av vita människor backstage.

Inför galan har det spekulerats om hur metoo-rörelsen och sexuella trakasserier i Hollywood ska behandlas under galan. TimeUp-rörelsen har tidigare sagt att de ska hålla en låg profil utan manifestation. Ashley Judd, Salma Hayek och Annabella Sciorra introducerade däremot ett segment där personer i filmbranschen som hjälper till att spräcka glastaken i Hollywood talade om vikten av mångfald.

– Några av mina favoritfilmer är gjorda av vita män som handlar om vita män. Nu är det deras tur att se filmer som är gjorda av mig. Då kommer de upptäcka att det inte är så svårt, säger Kumail Nanjiani.

Lista på alla vinnare

Bästa manliga biroll

Sam Rockwell för rollen i ”Three billboards outside Ebbing, Missouri”.

Bästa mask

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski och Lucy Sibbick – “Darkest hour”

Bästa kostym

Mark Bridges – “Phantom Thread”

Bästa dokumentär

Bryan Fogel och Dan Cogan för Icarus

Ljudredigering

Richard King och Alex Gibson – “Dunkirk”

Ljudmixning

Gregg Landaker, Gary A. Rizzo och Mark Weingarten – “Dunkirk”

Bästa scenografi

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau och Jeffrey A. Melvin – The Shape of water

Bästa icke-engelskspråkiga film

Sebastián Lelio – A fantastic woman

Bästa kvinnliga biroll

Allison Janney – ”I, Tonya”

Bästa animerade kortfilm

Glen Keane och Kobe Bryant – Dear basketball

Bästa animerade långfilm

Lee Unkrich och Darla K. Anderson - Coco

Bästa specialeffekter

John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert och Richard R. Hoover – Blade runner 2049

Bästa klippning

Lee Smith - Dunkirk

Bästa kortdokumentär

Frank Stiefel – Heaven is a traffic jam on the 405

Bästa kortfilm

Chris Overton och Rachel Shenton – The silent child

Bästa manus efter förlaga

James Ivory – Call me by your name

Bästa originalmanus

Jordan Peele – Get out

Bästa foto

Roger A. Deakins – Blade runner 2049