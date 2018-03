Mildrid&JamtGroovet f. Bottleneck John samt Chilly Bay Band utmanar på P4-toppen

Jämtland och Norge i bluesigt samarbete

I två år har Mildrid&JamtGroovet spelat tillsammans. Ett samarbete mellan JamtGroovet, som består av tre jämtländska musiker (därav bandnamnet) bestående av Patrik Berggren, Lars Ericsson och Magnus Forsberg, samt den norska sångerskan Mildrid Seljemark från Sömna/Helgeland.

Bandet har gjort flera spelningar de senaste 1,5 åren, bl.a. på Rootsfestivalen i Brönnöysund, Norge. Flera singelsläpp har det också blivit, 6 stycken inkluderat utmanarlåten "Crossing a border" som släpptes 26 januari i år. Tidigare släpp är t.ex. "The way you feel" 2016, samt "Ice cold disco" som låg på P4-toppen under 2017.

Stilmässigt står bl.a. blues och rock på repertoaren, och "Crossing a border" är en duett mellan Mildrid och en av länets stora bluesartister Johan "Bottleneck John" Eliasson.

Mildrid Seljemark – sång

Johan "Bottleneck John" Eliasson – sång, slidegitarr

Magnus Forsberg – trummor, Fender Rhodes, hammondorgel, munspel

Lars Ericsson – bas

Patrik Berggren – elgitarr

Chilly Bay Band gör comeback på P4-toppen

Chilly Bay Band har som band funnits sedan 1978, men medlemmarna spelade även tillsammans i andra konstellationer innan det, t.ex. i dansbandet JANNARNA. Chilly Bay Band har rört sig inom olika genrer men med tonvikt på country.

De var som mest aktiva under 80- och 90-talet, då de turnerade runtom i länet och 1989 kammade de även hem en silvermedalj i Country-SM. Samma år låg de på P4-toppen med låten "Stekenjokk", och nu är de tillbaka som utmanare med "Never as blue".

Efter en paus tog de häromåret upp bandet igen, och spelade in nya låtar skrivna av Håkan Törnqvist, varav en är just "Never as blue".

Bandnamnet är inspirerat av orten Frostviken, dit flera av medlemmarna har anknytning.

Joel Persson – bas, sång

Östen Persson – elgitarr, pedal steel, sång

Per-Ola Säterhall – trummor, sång

Lars Olsson – orgel, piano, sång

Håkan Törnqvist – solosång, akustisk gitarr

