Flicka föll ur sittlift i Duved

Händelsen inträffade den 21 februari. En flicka hamnade snett när hon skulle kliva på sittliften i Duved och blev hängande under.

– Flickan höll i sig själv allt vad hon orkade samtidigt som hon blev ihållen av två andra personer som satt i samma lift, säger Niclas Sjögren Berg som är destinationschef på Skistar i Åre som driver skidanläggningen.

Liften stoppades av personalen men flickans korg hann passera den första stolpen vilket gjorde att hon hängde flera meter upp i luften. Liftvärden larmade pistörerna som skyndade till platsen. När de såg att flickan hängde under liften och att de inte kunde nå henne så tog de tag i det första de hittade i närheten som var en skyddsmadrass, berättar Niclas Sjögren Berg.

Madrassen placerades under flickan och efter det sprang en pistör iväg för att hämta ett skyddsnät att spänna upp under flickan. Men under tiden som skyddsnätet hämtas tappar flickan taget och faller ner från liften.

– Hon faller cirka fyra meter och landar på madrassen, säger Niclas Sjögren Berg.

Två dager efter händelsen var flickan tillbaka i backen och åkte samma lift igen. Efter händelsen har Skistar skrivit en incidentrapport och intervjuat de inblandade. Det har också tittat på om de hade kunnat göra något annorlunda.

– I det här fallet är det egentligen ingenting vi skulle kunna ha gjort annorlunda. Det vi har förändrat är att vi placerat om skyddsnäten så vi snabbare ska kunna komma åt dem, säger han.