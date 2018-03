Bedroom Eyes utmanar på P4-toppen

2006 släpptes första demon "Embrace in stereo" online, och han har sedan dess haft fina framgångar både i Sverige och utomlands. Han har hyllats för sin musik av bl.a. Rolling Stone Magazine.



Hittills har han hunnit släppa två album, två EP:s och fem singlar. Utmanarlåten "Trondheim Harbor" är en del av det senast släppta albumet "Greetings from Northern Sweden".

Albumet skildrar Jonas kärlek till hembygden, och lanserades förutom här i Sverige även i övriga Skandinavien samt Storbritannien, Tyskland, Japan och Benelux-regionen.

Han beskriver själv sin musik som "skramlig pop på engelska med orkestrala inslag".



Jonas är även utbildad skådespelare, och ett välkänt ansikte i andra sceniska sammanhang. Här i länet har man bl.a. kunnat se honom i Östersundsrevyn.



Under 2018 finns redan flera spelningar i Sverige och utomlands inbokade, samt kommande släpp av fler singlar och videos. Dessutom är arbetet med ett helt nytt album på gång!

