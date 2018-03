Rädsla för rovdjur kan dämpas med guidade turer

Björnen är det farligaste rovdjuret för människan och därför kan rädslan vara befogad.



Men enligt Jens Frank, forskare vid viltskadecenter på Sveriges lantbruksuniversitet som har varit med och gjort studien, riskerar för mycket rädsla vid fel tillfällen att bli destruktivt.



– I de enkäter som gjorts så svarar över 40 procent att de är rädda för att röra sig i områden där björn finns och det är mycket. Annan forskning visar att det påverkar livskvalitén, säger han.



Därför bestämde sig Jens Frank tillsammans med miljöpsykologen Maria Johansson på Lunds universitet att undersöka en mer praktisk metod för att bli av med rädslan.



De bjöd in ett trettiotal personer som själva uppgav att de var rädda för björn och att rädslan hindrar dem i vardagen.



– Och då testade vi att de fick gå ut och i det försöket såg vi att deltagarna var mindre rädda än innan.



Enligt Jens Frank var det turen ute i skogen när man närmade sig vilda björnar det som funkade bäst.



Och just terrängen som björnarna rör sig i var en av de saker som gjorde störst intryck på deltagarna. Björnarna håller nämligen till i områden där det är väldigt slyigt och extremt tät vegetation, vilket förvånade många.



Ett huvudtips på guidningen är att låta ordentligt och inte smyga i skogen om man tror att björnen kan vara nära - och att inte ha en hund lös. Det är just nästan uteslutande smygande jägare med lös hund som drabbar samman med björnen ute i skogen.



Och om man träffar på björnen i skogen ska man hojta till och sedan bara lugnt gå därifrån.

