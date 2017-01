Hönsterapi för dementa sprids

En utvärdering visar att depression och ensamhet hos de äldre minskar tack vare hönorna.

– Jag tycker om att vara med hönsen, de är så charmiga och de verkar tycka om mig också, säger 90-åriga Dorothy Marsh på Shadons demensboende i Gateshead i nordöstra England och klappar hönan Martha som står uppe på matbordet i allrummet.

Hönorna har förändrat demensvården dramatiskt anser föreståndaren Joanne Matthewson på Shadon House. De boende blir lugnare och gladare av att umgås med hönorna. De deltar i hönsskötseln och inspireras av dem i konstterapin.

Ingen boende har drabbats av allergi eller skadats av näbbar och klor under fyra år.

Hönsprojekt "Henpower" har utvärderas vetenskapligt av forskare från Northumbria University. En liten studie på 50 dementa visade att de blev mindre deprimerade och ensamma av hönsterapin.

Dessutom fanns demensboenden som rapporterade att de kunde minska på antipsykotisk medicinering till de gamla, men en betydligt större vetenskaplig studie planeras nu för mer säkra slutsatser.

"Henpower" har fått pris av brittiska premiärministern och har spritt sig till 35 demensboenden i hela England och nu även till Holland, Australien, USA, Kanada och Taiwan.

– Men det fungerar bara om personalen på demensboendet är beredda att ta hand om hönsen och gillar idén, berättar Jos Forester-Melville, projektledare på Frivilligorganisationen Equal Arts som driver Henpower.

I Studio Ett i eftermiddag så hör ni ett reportage om djurterapi i den svenska demensvården och då om fyrbenta vänner.

