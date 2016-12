Terrorjakten fortsätter i Tyskland

[ { "cartodb_id": "1", "dateText": "Lucka 1", "event": "Mitt starkaste minne från Syrien handlar inte om bomber eller krigets fasor utan om sång och tårar av glädje, i sångtävlingen \"the Voice Kids\".", "audioId": "5636674", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/3654996_2048_1152.jpg?preset=article", "date": "2016-12-01", "lat": "33.506024", "lng": "36.294394", "loc": "Katja Magnusson i Damaskus", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=kRbgbCsT8K2F_oh8owGMUyKTqLWz6YW2FqUVWYHpid9Ks1NBuZheNtWgVwyl-ZPRYDjV2yOdodumHYTolNe0OJAJCiR_5sHV", "zoom": "4", "zoomstep": "5", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6383854" }, { "cartodb_id": "2", "dateText": "Lucka 2", "event": "Pakistanierna säger tack och går stillsamt in bakom taggtråden i Moria för att bli deporterade.", "audioId": "5654018", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1650/3662510_2048_1152.jpg?preset=article", "date": "2016-12-02", "lat": "39.259953", "lng": "26.279320", "loc": "Alice Petrén på Lesbos", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=Pu4F9uiDJQRMrQKXWVWrJT_ILGs_Pg4mwo79AEp4q_9cHk4bKdwcdd2C7D0lEyDNJwpnq7CRI5sVlf5OQVc-i4fCXfKLKUh4", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6395797" }, { "cartodb_id": "3", "dateText": "Lucka 3", "event": "Miljontals gravida oroades av zika-varningen, men det var endast i nordöstra Brasilien som många barn föddes med hjärnskador.", "audioId": "5734432", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/fb0df448-1f29-42bf-8c84-383165b8934c.jpg?preset=article", "date": "2016-12-03", "lat": "-8.076357", "lng": "-34.906990", "loc": "Johan Bergendorff i Recife", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=RH6eTB51nWDotVjSVCK1R-Cmoup3VEs7Umn_GBFj5wK_s102m4l9V9Nqu0rvu3vq_XkyWDtnHXRPVBrWccziQyJj1U_SrvbM", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6449541" }, { "cartodb_id": "4", "dateText": "Lucka 4", "event": "Jag träffade Katarzyna på gården där hon bor med sina föräldrar. De visste inte att vårt möte handlade om den tabubelagda abortfrågan.", "audioId": "5883455", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1650/79a27ded-d6ea-4762-80c9-d5d969e53fe7.jpg?preset=article", "date": "2016-12-04", "lat": "52.229490", "lng": "21.046770", "loc": "Thella Johnson i Warszawa", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=P47_usE-fm8MPjyU1O0xiutTm42UvUW-q06H7l3K_mljftAOJSo0sTJDej2nU6-VtwFOyDXRFdBNuzUM1Zs_hQSHT-r1whdZ", "zoom": "4", "zoomstep": "5", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6550056" }, { "cartodb_id": "5", "dateText": "Lucka 5", "event": "\"Tack för Lars!\" skanderade de isländska supportrarna under fotbolls-EM, när de insåg att jag var svensk.", "audioId": "5731780", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1650/67f40b28-cb09-4635-ac0d-e2cdc7bc37b2.jpg?preset=article", "date": "2016-12-05", "lat": "64.125373", "lng": "-21.827724", "loc": "Jens Möller i Reykjavik", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=IF5-smQ5sa6WiZWaSQdNZ4Ulx8JHLK0ZkSY1tT1Pcqzxvd4Ltj7t4owegu1l0eC0AO-VwCAJXZIMX8LyBtY3qn-pshGJqe-7", "zoom": "4", "zoomstep": "5", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6447629" }, { "cartodb_id": "6", "dateText": "Lucka 6", "event": "Med vemod och stolthet återser flyktingar Mellanösterns fornlämningar som blivit stora turistattraktioner på Berlins muséer.", "audioId": "5672519", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1650/3670534_2048_1152.jpg?preset=article", "date": "2016-12-06", "lat": "52.514563", "lng": "13.404854", "loc": "Daniela Marquardt i Berlin", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=3U0xZ0NQIStR9beeQ1pDWiOywIq280meYotFkDTA-_rDRaWfB0BldtPgYTttQqImWFqE99BPWlx513J7Ep0xC9i8AdGaus2V", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6408205" }, { "cartodb_id": "7", "dateText": "Lucka 7", "event": "Livet på Grönland förändras snabbt i klimatförändringarnas spår. Ringo har fiskat runt Illulisat i 25 år och ser hur fiskarna letar sig härifrån till kallare vatten.", "audioId": "5738536", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/a365706b-c320-4581-b041-5f31a35c0cbc.jpg?preset=article", "date": "2016-12-07", "lat": "69.225566", "lng": "-51.088401", "loc": "Samuel Larsson i Ilulissat", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=daIkcVl6Yn0YKU-5JViWVb9gEVXzUlZMT7Pgv6N_GJdPRMXsy7BPPnALjy6_Qix4l0htJ5-nQQdhrAPZueHruaPBCSCaQBRC", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6452236" }, { "cartodb_id": "8", "dateText": "Lucka 8", "event": "Med sin egentillverkade musköt försvarade han sig mot Boko Haram, på gränsen mellan Kamerun och Nigeria. Han var inte rädd, sa han.", "audioId": "5652128", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/3661606_4608_2592.jpg?preset=article", "date": "2016-12-08", "lat": "11.31009", "lng": "13.98475", "loc": "Richard Myrenberg i Kerawa", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=KcAGUbpKg3uG_NZuaWFCELdCGnxK9KKtR48DP__lcDAUjocb7aypAr2LGgA35IEERYgGgJLyt_kN-LtCfK6UUhlItkqOqoTl", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6394274" }, { "cartodb_id": "9", "dateText": "Lucka 9", "event": "Efter Brexit-omröstningen pågick nästintill oavbrutet sändningar från min lägenhet. Utmattande, men minst sagt spännande.", "audioId": "5750562", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/0421cc8f-9179-4fa9-a61c-1bbdb685b529.jpg?preset=article", "date": "2016-12-09", "lat": "51.506339", "lng": "-0.129070", "loc": "Staffan Sonning i London", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=M3zMVwPMsYdFsTb0Lbd5va8bLtC2QB02Ip5MnWTwE351anMZEFvi_JQxOd05L1yd-D4dQC4dFJF2UMhzyoN6DdWqsenQ_N35", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6460601" }, { "cartodb_id": "10", "dateText": "Lucka 10", "event": "Jag har bevakat Farc-gerillan under 10 år, sett deras grymheter och intervjuat deras offer. Bland annat under mitt besök i Farcs djungelläger.", "audioId": "5787466", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/17ed611b-9a44-4f6b-9722-f464b03db3ce.jpg?preset=article", "date": "2016-12-10", "lat": "4.738288", "lng": "-73.756395", "loc": "Lotten Collin i ett Farc-läger", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=h8NDTQ0lEqAl-08jW4RaDKAAYH9uyVpEXI7KmiFxEWMAd2kHg7r6DaP9Dc7Py8_bEIulpF6LCTYhD1imDIyFlCSoMFm8VznA", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6484739" }, { "cartodb_id": "11", "dateText": "Lucka 11", "event": "Bryssel lamslås av terrordåd. Jag fick en termos och smörgås av min fru för att sedan göra ungefär 50 direktsändningar intill avspärrningarna.", "audioId": "5653068", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/15a7f3e5-a59e-4644-b0f3-4f2418130037.jpg?preset=article", "date": "2016-12-11", "lat": "50.871206", "lng": "4.356163", "loc": "Jan Andersson i Bryssel", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=mjG4VlzZQEqgeDkcc4WvJBkv0PsHOZk4LQbggOvI7SO0kOCwSESlLXcRmE4d2sMARZ9X2spoOZZupl2abUnNQdm3ed7LsIaJ", "zoom": "4", "zoomstep": "5", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6395005" }, { "cartodb_id": "14", "dateText": "Lucka 12", "event": "Efter attacken mot gayklubben Pulse, där 49 människor dödas, strömmar stöd till Orlando och HBTQ-samhället. Budskapet: Kärleken vinner.", "audioId": "5745917", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1646/8820c99f-ab62-438f-b94a-67bd1b911a7c.jpg?preset=article", "date": "2016-12-14", "lat": "28.549577", "lng": "-81.380776", "loc": "Palmira Koukkari Mbenga i Orlando", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=AwevVdW6t31waKUikFvZeRYV3MtuJb8Wit-0ihdzA8HUcROkX5OwV07UwrrwLDQGPR8z3XELPH2Ei5HYR-ifM5j3RZr0k43U", "zoom": "4", "zoomstep": "3", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6457370" }, { "cartodb_id": "13", "dateText": "Lucka 13", "event": "Förläggaren Gui Minhai har tvingats till två \"bekännelser\" i Kinesisk tv. Han hålls i hemligt förvar efter ett tillslag mot en regeringskritisk bokhandeln i Hongkong.", "audioId": "5871262", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/478/3663638_2048_1152.jpg?preset=article", "date": "2016-12-13", "lat": "39.958591", "lng": "116.379473", "loc": "Hanna Sahlberg i Peking", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=ZygfOzGaVZPOU3kxmaBnYfpfgX9RXGTr3m8tx9Ke-dIl-ijuTfCTLmr12I7lzyv0VLLHpJV65H7TRfXqGY-J-cIDiwaWmX1I", "zoom": "4", "zoomstep": "3", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6541636" }, { "cartodb_id": "12", "dateText": "Lucka 14", "event": "Revolutionen i Tunisien spred sig och var fröet till inbördeskrig och extremism i Mellanöstern. Men i Tunis kunde man fira årsdagen med kokad fårskalle.", "audioId": "5580908", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/3631231_2048_1152.gif?preset=article", "date": "2016-12-12", "lat": "36.804209", "lng": "10.171428", "loc": "Johan-Mathias Sommarström i Tunis", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=iyVX5OQw4T-9oduzauWxaKs-OwZ4IqKnN2jyUVr1YTNQZmqIVw5Nc8dNsykLFF3zXtUxeYcK-cBi-Rvmaq1j43wuQVT43m2o", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6344874" }, { "cartodb_id": "15", "dateText": "Lucka 15", "event": "Trots en mer generell antivästlig retorik förändras inte ryssars positiva inställning till Sverige, tack vare Pippi, smörgårdsbord och Ikea, Oriflame och ribbstolen.", "audioId": "5725334", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/64abe71f-2522-4502-8a25-5a831082ae57.jpg?preset=article", "date": "2016-12-15", "lat": "55.739811", "lng": "37.623545", "loc": "Maria Persson Löfgren i Moskva", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=2zWVnbOK1yKh0XMh31iOW01deKeYvNci9ZLtLGmSe2jUITqaHpN3z3kHJ5DOFFurCMaTmtTg0Mt6I90DUlTS7_dBPigGIBwW", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6443486" }, { "cartodb_id": "16", "dateText": "Lucka 16", "event": "Med konstgödsel och ogräsmedel har Punjab producerat ris och vete till stora delar av Indien. Nu betalar de priset med flest cancerfall i landet.", "audioId": "5596958", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/3638332_2048_1152.jpg?preset=article", "date": "2016-12-16", "lat": "30.215144", "lng": "74.961090", "loc": "Margita Boström i Bathinda", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=lInkXHeWgRjCr8zcYrOCZeyy-10Zn9aOA2HCtJZ-stJAcaWWGxKyJdeAMCzh7UAJzbavdJK4BnBwsif9OVOVUBzYNuW4iUm2", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6356674" }, { "cartodb_id": "17", "dateText": "Lucka 17", "event": "Navid från Afghanistan har bestämt sig för att stanna och söka asyl i Frankrike. Men han förstår inte varför lägret i Calais ska rivas.", "audioId": "5833777", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/6f092a85-661c-4ea0-b65b-21354bfdba9c.jpg?preset=article", "date": "2016-12-17", "lat": "50.950681", "lng": "1.869352", "loc": "Margareta Svensson i Calais", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=A8RsdPXIFhMFUJP75NdI7TZcTZhAAdJPpgNIpki5zMMAA5KqlSvOY7Kknh7OfpUNB1_TXS4Kk35rWQu_7RlNGeb0qBrZb3rk", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6515749" }, { "cartodb_id": "18", "dateText": "Lucka 18", "event": "Trots att Kongo-Kinshasa är rikt på mineraler är fattigdomen utbredd. På en flodbädd träffar jag barn som vaskar guld till familjens försörjning.", "audioId": "5731043", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/438/18a4baa2-209c-4388-9f89-94e8e3354a82.jpg?preset=article", "date": "2016-12-18", "lat": "-3.074115", "lng": "28.186036", "loc": "Hewa Abdelzadeh i Sydkivu", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=fvO_scSOclCNk9oiR7SPnneWLr43J-CWV1Mk7cC5ia3YlyiWLAa_fPVQR1I82UBqtsvVC2achEwmLtK8K1QUVqCGdirO4kTN", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6444071" }, { "cartodb_id": "19", "dateText": "Lucka 19", "event": "När Greklands norra gräns stängdes för flyktingar och migranter var apotekaren Josef från Aleppo en av tusentals, fast i regn och kyla.", "audioId": "5630274", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/3652328_2048_1152.jpg?preset=article", "date": "2016-12-19", "lat": "41.122257", "lng": "22.510605", "loc": "Johanna Melén i Idomeni", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=8WWxwkGuXhxUk0hKLiT2v2WJrUtxulSI3tyoLyWZkJlO-97Zw11CH2jflpU0DpTVsiBj3RPNBpHauwxmXIaTuLinb1SRxdcL", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6379109" }, { "cartodb_id": "20", "dateText": "Lucka 20", "event": "Efter en lång primärvalskampanj nominerades Donald Trump till presidentkandidat, på Republikanernas konvent i Cleveland.", "audioId": "5776357", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/228e0725-1cc7-4ec9-acad-8721be8d4f4d.jpg?preset=article", "date": "2016-12-20", "lat": "41.482770", "lng": "-81.667073", "loc": "Inger Arenander i Cleveland", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=_dCIlJJq14ZsCOQQjeavZ73OQyq4_uAtrSKyDoxV-DJ1XXbVOBremg-FXMD7ildyeDZXbsk-4kooFJQiLs5bf-9TiC4idYk5", "zoom": "4", "zoomstep": "5", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6478405" }, { "cartodb_id": "21", "dateText": "Lucka 21", "event": "Det skulle bli århundradets valseger och historiens första kvinnliga president i USA. Chocken blev total på Hillary Clintons valvaka.", "audioId": "5910850", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/75205d5c-e12f-4aa7-a2a0-ea78697ec492.jpg?preset=article", "date": "2016-12-21", "lat": "40.780478", "lng": "-73.964277", "loc": "Agneta Furvik i New York", "iframeUrl": "http://csp.screen9.com/video?a=CPBfGY4O25tKTuzB3pRDBXgu6tvb-DMXlG_Jb-IC38oVpin-u7JDAGVyYiD__l4WTZvRJCQ9VAl1mSMMze_QA9-jz9FgCaGQ", "zoom": "4", "zoomstep": "4", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6559653" }, { "cartodb_id": "22", "dateText": "Lucka 22", "event": "Som mest bor 4 000 människor på Europas största asylmottagning, som bildar ett eget litet samhälle med både fotbollslag och maffia.", "audioId": "5625231", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1637/3649762_2048_1152.jpg?preset=article", "date": "2016-12-22", "lat": "37.264718", "lng": "14.691147", "loc": "Beatrice Janzon på Sicilien", "iframeUrl": "http://csp.screen9.com/video?a=brGTWwHOj6OFEOV4hlsYVSkVrAbRVTEYkBrQd_zaJWjGzRkW-86POKZVgPm8rDZZc6y2ThMnw4QJ-bd4dK-ZHlgUlT6P-g7N", "zoom": "4", "zoomstep": "5", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6375559" }, { "cartodb_id": "23", "dateText": "Lucka 23", "event": "Afraa Batous film \"Skin\" handlar om vännerna som blev kvar i Syrien. Inför min intervju sjunger hon för att bli mindre nervös.", "audioId": "5770428", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/1650/e24b4dcf-8dc3-437e-b424-8d87d7de08dd.jpg?preset=article", "date": "2016-12-23", "lat": "33.889922", "lng": "35.505148", "loc": "Lisa Bergström i Beirut", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=QyAOY_NPdy7gnqXiEBuWN73ZYtAWlRMD1LyxVEvQR5vcgYqjfeKa3x-Mfj01IFD6XfEyf9VdNvHpcrE6ga0IMie1kXPILezL", "zoom": "4", "zoomstep": "5", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6473023" }, { "cartodb_id": "24", "dateText": "Lucka 24", "event": "Nejm, vars namn betyder Stjärna, föddes mitt framför ögonen på mig. Han var en av de första att födas i en av de irakiska byar som befriats from IS.", "audioId": "5879891", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/83/1f0267f1-6fd5-4ef3-bc22-4fd29e2abb20.jpg?preset=article", "date": "2016-12-24", "lat": "35.800175", "lng": "43.291336", "loc": "Cecilia Uddén i Qayyarah", "iframeUrl": "//csp.screen9.com/video?a=8Gmj02uDBwPlqmjRAiZZxUvrcYEsuqdL4DVGx7R00hAYSFNWCP9QxBd6rBFYjEIWpOFmuqmZSuVpPxJCVOL3CZJcFWvMl-CZ", "zoom": "4", "zoomstep": "", "link": "http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6547389" }, { "cartodb_id": "0", "dateText": "Kommande lucka", "event": "Du får vänta ett tag till på att öppna den här luckan. Kolla in de tidigare luckorna så länge!", "audioId": "", "imageUrl": "http://sverigesradio.se/sida/images/2946/793c67ee-ca84-49fb-b693-b12907509dbe.png?preset=article", "date": "2016-12-25", "lat": "61.461746", "lng": "15.019156", "loc": "", "iframeUrl": "", "zoom": "4", "zoomstep": "", "link": "" } ]