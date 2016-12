Döms efter vargattack 2012

En 30-årig kvinnlig djurskötare dog ensam i ett varghägn i parken den 17 juni 2012. Fyra och ett halvt år senare kom idag domen.



Den före detta chefen fälls för vållande till annans död och Kolmårdens djurpark döms till en företagsbot. Kammaråklagare Jan Olof Andersson, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är nöjd med dagens dom.

– I det stora hela är jag nöjd med domen. Tingsrätten går väl inte helt och fullt på alla oaktsamhetsgrunder som vi har lyft fram utan de fäller ju till ansvar väsentligen för ensamarbete och det har ju varit den absolut största bristen i det här varghägnet. Att man tillät att man fick arbeta ensam.



Och just det faktum att personal fick arbeta ensamma i varghägnet ges stor vikt i domen. Under den över en månad långa rättegången framkom tidigare incidenter i hägnet som kunde ha slutat illa.

Anders Heiborn är rådman vid Norrköpings Tingsrätt kommenterar den bärande detaljen i domen.



– Här säger tingsrätten att hade inte hon arbetat ensam eller varit ensam i hägnet så är det med en hög grad av sannolikhet så att den här olyckan inte hade inträffat. I vart fall inte med den här dödliga utgången.



Vid ledningen på Kolmårdens djurpark, som nu ska betala 3.5 miljoner kronor i företagsbot kommenterar tillförordnade VD:n Christer Fogelmarck såhär



– För oss är det i grunden en djupt tragiskt händelse där en för oss väldigt omtyckt medarbetare har omkommit så mina tankar idag går framförallt till de anhöriga och till Kolmårdens medarbetare. Det har varit en väldigt långdragen och påfrestande rättsprocess för många av oss.



Den före detta chefen döms nu till villkorlig dom och 100 dagsböter á 100 kronor för grovt arbetsmiljöbrott. Han och försvaret har hävdat att det som inträffade i varghägnet den 17 juni för nu 4,5 år sedan var att betrakta som en tragisk olycka. Och den dömde chefens försvarsadvokat, Johan Eriksson, är inte främmande för ett överklagande



– Det finns andra rättsfall som har prövats som har gällt just ensamarbete och där man har vägt in den omständigheten att om någonting har pågått underväldigt lång tid utan att det har hänt någonting, så är det en omständighet som kan förklara att man faktiskt inte förutser att någonting sådant här ska inträffa.



– Och det man ska förutse, det är att någon ska kunna dö.

Jag kan bara förhåll mig till den inställningen som vi har haft, nämligen att man förutsåg inte att något sådant här skulle kunna hända, säger Eriksson.