WHO: Stoppa skräpmatsreklam till barn på nätet

Nästan var femte barn i Sverige är överviktigt, men i vissa EU länder är problemet ännu större och fetman ökar risken att dö i förtid.

WHO varnar i en ny rapport för omfattande internetreklam för livsmedel med höga halter socker, salt och fett riktade mot barn. Vissa EU-länder som Sverige förbjuder TV-reklam för yngre barn, men på nätet finns ingen reglering. Det bör EU-länderna gör något åt snarast enligt WHO.

– Vi har blivit allt mer oroade över den ökande mängden nätreklam för söt, salt och fet mat. Att begränsa reklam till barn är en effektivt metod som WHO rekommenderar för att komma åt fetmaepidemin, säger Jo Jewel som är en av rapportförfattarna vid WHO:s europakontor.

I dag ägnar de flesta barn flera timmar om dagen åt sina mobiler och datorer. Populära sidor och appar som Youtube, Instagram, Kik och Snapchat samlar in vad barnen gör, gillar, bor och vilka kompisar de har och säljer informationen vidare.

Riktad reklam för söta flingor, glass, godis, chips och hamburgare dyker upp i barnens flöde. Ofta utformat så att det ska träffa dem när de är som mest mottagliga.

De flesta föräldrar har ingen aning om det här enligt WHO. Exakt hur vanlig skräpmatsreklam till barn är vet bara webbjättarna själva, men enligt WHO kan ett gilla-klick från ett barn ge över hundra riktade skräpmatsannonser på två veckor.

Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter som också sitter i en ny statlig utredning kring nätreklam anser att regeringen bör förbjuda digital marknadsföring av skräpmat för barn upp till 12 år och helst upp till 16 år.

– Det måste vara samhällets strävan att man förbjuder skräpmatsreklam även på internet som är riktad direkt till barn och det finns väldigt mycket sådant.

Referens: Tatlow-Golden M. et al, Tackling food marketing to children in a digital world: trans-disciplinary perspectives, Children's rights, evidence of impact, methodological challenges, regulatory options and policy implications for the WHO European Region, 2016, ISBN: 9 789289 052177