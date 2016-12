Misstänkt fick avslag på sin asylansökan förra året

Han skulle ha avvisat och varit i förvar men släpptes i avvaktan på att man skulle fastställa hans identitet, säger Ekots korrespondent Daniela Marquardt.

– Man har gått upp med öppen efterlysning till allmänheten där namn och bild har publicerats på den här tunisiern som är misstänkt för delaktighet i dådet i måndags. Det har rått oklarheter om det för han att använt sig av flera olika identiteter.

Tidigare grep polisen en annan man som misstänktes för den här attacken i måndags. Vad är det som säger att polisen är rätt ute den här gången?

– Det som är avgörande är att mannens identitetshandlingar hittades i förarhytten till den långtradaren som kördes in i folkmängden på julmarknaden, men myndigheterna betonar ändå att han är misstänkt, därmed inte säker gärningsman.

Daniela Marquardt säger att det spekuleras om hans handlingar kan ha planterats på platsen för att lägga ut villospår och att det också är oklart om det finns fler personer inblandade.

– Det är fortfarande många frågetecken.

Det har sagts att IS ligger bakom, finns det hittills något som kan styrka detta?

– Ja, det som anser styrka att IS kan ligga bakom dådet är just tillvägagångssättet och målet, en populär, välbesökt marknad intill en kyrka av Berlinbo och turister, och samtidigt finns det som väcker tvivel hos en del bedömare som påpekar att IS i den här typen av den här bekännelsen brukar ange fler detaljer om gärningspersonen för att bevisa att det stämmer att det är just den personen som har begått det här, säger Daniela Marquardt.

Tyskland erbjuder upp till 100 000 euro för information som kan göra att den misstänkte grips, meddelar åklagarmyndigheten.