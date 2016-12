Terrorforskare: Oerhörd lättnad för tyska myndigheter

– Även om det naturligtvis hade varit att föredra om man kunnat ta honom i livet så man kunnat få svar på många av de frågor som finns om motiven till attentatet, säger Peder Hyllengren.

Under eftermiddagen la terrororganisationen IS ut en video på sin propagandakanal där Anis Amri svär trohet till IS och uppmanar till hämnd och attacker mot "korsfararna" i Europa.

Ett av frågetecknen är om Anis Amri hade medhjälpare och hur han kunde korsa flera landsgränser på väg till Italien.

– Nu får man försöka söka de ledtrådarna på annat håll än från honom, säger Peder Hyllengren.

Hur tror du de förutsättningarna ser ut?

– Man kommer naturligtvis vända upp och ner på hans liv. Leta och hitta kopplingar till andra personer. Där tror jag utredningsläget är ganska bra även om även om man inte kommer kunna få uppgifterna direkt från hästens mun utan man får gå på andrahandsuppgifter, säger Peder Hyllengren.