Varutransporter nästan alltid för tungt lastade

– Vi ser att man har systematiserat och lastat ut extra mycket på vissa biltyper eller bilar som går på vissa transporter. Det här är en stor risk på vissa arbetsplatser och på vägar för att bromsar och annan säkerhetsutrustning inte är byggda för att klara överlaster, säger Mikael Roos, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Nästan alla varutransporter med små lastbilar, till exempelvis till restauranger, är överlastade, konstaterar Mikael Roos vid Arbetsmiljöverket, som just nu intensifierat inspektionerna av varutransporter.

På en månad har man hittills lokaliserat ett hundratal överlastade fordon bara i Stockholmsregionen.

För bara någon vecka sedan blev sex chaufförer som körde varubilar med frukt och grönsaker av med körkortet för att de hade överlast, en av dem på över 400 procent mer än vad lastbilen var avsedd för.

Exempelvis fick en överlastad frukttransport ersättas av totalt fem bilar för att få ut hela varulasten till kunderna lagligt.

En annan kontroll som nu också genomförs är av grus- och sandtransporter.

Ett av de företagen som just nu granskas är Företaget Skanska Asfalt och Betong. Arbetsmiljöverket tycker sig kunna leda i bevis att var tredje last som lämnade Skanskas grustag i Järna under förra månaden, och som sedan körde ut på allmänna vägar, hade en överlast på uppemot 10 ton. Totalt rör det sig om över 300 transporter, säger Mikael Roos vid Arbetsmiljöverket.

– Bil och släp är för tunga, och det här är systematiserat.

Vad har ni för belägg för det?

– Vi har begärt ut vågsedlar för det här företaget och vi kan konstatera att på en månad har ungefär 330 lass rullat ut som är för tunga.

Vad har det handlat om för överlaster?

– Som mest har vi en som har 16 procents överlast.

Vad handlar det om i kilo?

– Det är 10 till 12 ton för mycket vikt i lasten.

Gustaf Werner, chef för bergmaterialverksamheten på Skanska Asfalt och betong säger att man ser allvarligt på uppgfterna.

– Vi får signaler om att det har förekommit överlaster och att chaufförer vid ett antal tillfällen också har nekats att få ta överlast. Men generellt så är jag helt med på att om det förekommer överlaster så välkomnar jag Arbetsmiljöverkets inspektioner, säger han.

Överlastade fordon riskerar både förarens liv och hälsa men äventyrar också andra trafikanters liv eftersom en överlastad bil kan komma att ha försämrad möjlighet att klara snabba inbromsningar.

Mikael Roos vid Arbetsmiljöverket tycker sig se att många chaufförer och åkerier chansar genom att ta överlaster för att förbättra sin ekonomi.

– Det här är en bransch som har det tufft i dag, och då är det kanske en risk för att man då fuskar för att man ska förbättra sin ekonomi, men det får inte ske på bekostnad av sina anställda eller övriga i trafiken, säger han.