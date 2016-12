Svårare för bedragare att handla med ditt kort

Trenden har vänt - bedrägerierna med stulna kontokortsuppgifter ökar inte längre. Tvärtom har de minskat de senast halvåret, visar polisens statistik. En orsak tros vara skärpta rutiner kring bankernas kort - något som har gjort det både säkrare och litet krångligare att handla på nätet med kort.

Tina Rugova i Umeå hör till dem som brukar handla på nätet:

– Jag brukar handla med kortet ganska ofta, säger hon. Jag har funderat på det här med stulna kortuppgifter - det har aldrig hänt mig, men jag har funderat..

I flera års tid har de polisanmälda bedrägerierna med stulna kortuppgifter ökat dramatiskt år från år, men från och med april i år märks en nedåtgående trend i statistiken. Det konstaterar Mattias Falkbåge på polisens nationella bedrägericenter.

– Ja, vi har sett en nergång av just den här typen av bedrägerier där man köper saker på nätet med stulna kortuppgifter, och det är första gången vi ser en nergång sen vi började följa det här sen några år tillbaka, så det är jättekul att vi ser en positiv trend.

Det här handlar alltså om bedrägerier där någon handlar på nätet genom att använda siffrorna på ditt kontokort. Oftast har bedragaren kommit över sifferuppgifterna genom att de stulits från näthandelsföretag.

Polisens nationella bedrägericenter har riktat in sig på företag som haft datainrång, och fått dem att täppa till luckorna. Och både banker och näthandeln har skärpt rutinerna så att det ofta inte räcker med att ange siffrorna på kortet när du handlar, du måste också använda någon form av e-legitimation. En bank har t o m sina bankkort automatiskt spärrade för all näthandel, så att den som vill handla med kortet måste öppna det via internetbanken för varje köp.

Det har alltså blivit litet krångligare, men också säkrare, att handla med kort. Gustav Svensson i Umeå köper en hel del kläder och friluftsprylar på nätet, och han tycker inte krånglet är så farligt:

– Det går så fort med mobilt bank-ID, det är det bästa som har hänt på länge.

Men han berättar att han blev litet irriterad över ett bankkort som var automatiskt spärrat för näthandel:

– Själv har stött på det och blev förbannad över att jag inte kunde handla - tills jag upptäckte att det var spärrat, så då fick jag gå in och släppa på den spärren.

– Litet irriterande kan det vara, om man inte vet om det.