Stormen Urd drar in över södra Sverige

Områden som väntas påverkas av stormen är Västra Götalands län, Bohuslän, Hallands län, hela Skåne samt Kronobergs västra del.

– Där kommer vi gå ut med klass 2-varningar, för stormbyar 25 till 29 meter per sekund med början i de norra delarna från måndag kväll. Sen ner över Skåne är det sent måndag kväll det drar in, säger Marie Staerk, jourhavande meteorolog på SMHI.

Vad innebär de här klass 2-varningarna?

– Det kan bli skador på byggnader med risk för att föremål börjar flyga omkring. Det kan bli större skador på skog också, och risk för att det blir störningar i trafik samt el- och teleförsörjningen.

Stormen infinner sig i samband med att julfirandet går mot sitt slut, vilket innebär att många bilister påbörjar sina hemresor under morgondagen. Enligt Marie Staerk är det bra att inte bege sig ut på vägarna för sent på dagen.

– I och med att det börjar blåsa först fram emot kvällen så är det bra om man börjar köra ganska tidigt på dagen, så att man slipper vara ute när det blåser som allra värst. Det vill säga att man inte kör hem så sent, om man nu befinner sig i Västsverige. Men även i stora delar av Götaland kommer det bli ordentligt blåsigt.

Vid lunchtid i dag gick SMHI även ut med en varning om att vattenståndet längs västkusten förväntas stiga, för att under natten mot tisdagen nå 120-150 centimeter över medelvattenstånd.

Högst vattenstånd ser det ut att bli i södra Kattegatt och i Öresund norr om Helsingborg, där det natten mot tisdagen bedöms nå över 150 cm över normalnivån.

– Blir det så högt vattenstånd som man tror i nuläget, då blir det med all säkerhet översvämningar. Det kan vara vägar som blir översvämmade, båtar kan slita sig, väldigt många som får översvämningar i sina hus och källare. Allt som ligger låglänt, där finns det risk att det blir översvämningar, säger Caroline Åström, trafikreporter på Sveriges Radio.

Caroline Åströms bedömning är dock att många människor inte tar onödiga risker i samband med stormar. Inte ens under dagar då många traditionellt sett ger sig ut på bilvägarna.

– Min erfarenhet är att de som lyssnar på radio tar till sig informationen, och det är väl ren självbevarelsedrift att man inte beger sig ut. Men jag har arbetat under ett antal stormar, och det inträffar alltid saker. Det kan ju falla både träd, grenar, lösa föremål och tak.