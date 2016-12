Stormen påverkar tågtrafiken i södra Sverige

– Främst längst västkusten, alltså Bohuslän, Göteborg, Halland, sedan ner mot Kronobergs län, den västra delen och Skåne län, där är det risk för stormbyar, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Det väntas kunna bli 25-29 meter i sekunden under kvällen, något som har lett till att ett antal tågbanor kommer att stängas ner eftersom träd kan falla ner över kontaktledningarna och göra tågbanorna strömlösa.

Ända från Jönköping ner till Skåne och västerut till Göteborg kommer tågbanor att hållas stängda mellan måndagskvällen och tisdagsmorgonen.



Och på grund av risken för fallande träd och kringflygande föremål kan det vara bäst att hålla sig hemma under kvällen, säger Charlotta Eriksson.

– Nu är det en ganska stor resdag i dag, så om jag skulle resa i de här områdena, och även i stora delar av Götaland, så skulle jag kanske bege mig ut lite tidigare än just på kvällen. Och om man då inte nödvändigtvis behöver ge sig ut på kvällen, främst längs västkusten och ner över Skåne, så kanske man ska hålla sig inne, säger Charlotta Eriksson.



Hur länge kommer stormen hålla i sig?



– Under kvällen och även en bit in under natten. Sedan kommer vindbyarna tillta österut också, med mycket hårda vindbyar. Så det avtar först uppe i nordväst under natten, sedan avtar det långsamt över hela Götaland. Men fortsatt under tisdagsmorgonen är det utfärdat en varning på Gotland för mycket hårda vindbyar.