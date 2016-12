Flera döda i skjutningar i Chicago

Hittills har 745 människor skjutits till döds i år i Chicago. Förra året vid den här tiden var antalet 476. Siffrorna kommer från Chicagopolisen och redovisas av tidningen New York Times.



Vapenvåldet är ett samhällsproblem sade Chicagos nytillträdde polischef Eddie Johnson i höstas.



– Det är inte en polisfråga, det är en samhällsfråga. Människor i fattiga områden, människor utan hopp kan göra sådana här saker. Visa mig en man utan hopp och jag ska visa dig en man som är beredd att plocka upp ett vapen och göra vad som helst med det, sade Eddie Johnson.



Enbart under de senaste 48 timmarna sköts minst 27 människor, sju av dem dog.



Tidningen Chicago Tribune redovisar hur två av dem dödades när när de gått ut på verandan från familjens julfest. Någon körde förbi och sköt ihjäl dem. Ytterligare fem skadades.



Tidningens skildring fortsätter med namn och ålder på andra offer som läggs till de 4 252 människor som hittills blivit beskjutna i Chicago i år. Det är en ökning med nästan 50 procent jämfört med året innan. De allra flesta är män och under 30 år.



Det händer att människor dödas eller skadas för att de råkar komma i kulornas väg. Det har hänt minst 24 barn, alla under 12 år, enligt Chicago Tribune.



Det ökade våldet förklaras med gängstrider mellan många mindre gäng utan stark kontroll. De består ofta av män som inte avslutat skolan och som saknar arbete. Våldet kan utlösas av en förolämpning på sociala medier, en mindre skuld, strid om områden för narkotikaförsäljning eller en flickvän.



Konflikterna är ofta personliga och den enkla tillgången till vapen bidrar till att skadorna blir stora. I mitten på sommaren hade Chicagopolisen beslagtagit 6 000 illegala vapen, många från granndelstaten Indiana som har mindre kontrollerande vapenlagar än Illinois där Chicago ligger.