Obama ville bli omvald – Trump protesterar

Tillträdande president Donald Trump protesterade direkt mot Obamas formuleringar i intervjun.



– Majoriteten är tolerant och öppen, säger Obama och menar majoriteten av USA:s befolkning.

Problemet är att det inte alltid manifesteras i politiken. Jag känner mig säker på att jag hade kunnat mobilisera en majoritet av folket om jag hade ställt upp igen, sager han.



Den tillträdande presidenten Donald Trump svarade med en tweet i versaler att "NO WAY", aldrig i livet. "Jobben försvinner, ISIS, Obamacare et cetera." I en annan tweet skrev Trump att världen var dyster innan han vann, att det inte fanns något hopp.



Men nu, skriver Trump, har marknaden gått upp med nästan tio procent och över tusen miljarder dollar har spenderats i julkommersen. Diskussionen spelar ingen roll annat än som en spegling av hur debatten låter.



Barack Obama får inte kandidera en gång till enligt den amerikanska konstitutionen, men i intervjun med sin tidigare medarbetare David Axelrod

kritiserar han också demokraternas och Hillary Clintons kampanj.



Presidenten säger att han tycker det är nonsens att demokraterna skulle ha övergivit den vita arbetarklassen. Problemet, säger han, är att vi inte var ute i landet och förklarade vår politik, som sjukförsäkringen Obamacare som många Trumpväljare har nytta av.



– Vi var inte heller ute i landet och talade om att vi bryr oss om och kämpar för de här människorna, säger Obama.



Hillary Clinton har avböjt att kommentera de kritiska synpunkterna.

Barack Obama uttrycker sin beundran för henne också och säger att hon utsattes för oschyssta attacker.