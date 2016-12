Stormen Urd börjar avta

– Det har varit kallt. Pannan stannade med eller gick ju när strömmen gick så det har varit väldigt kallt då men annars har jag inte märkt av det så mkt.

Som mest nådde vindbyarna orkanstyrka vid kustbandet när stormen Urd drog in över Väderöarna med 33,8 meter per sekund. När stormen nu rör sig bort över Baltikum avtar vindarna – även om det kommer fortsätta att blåsa mycket kraftigt under dagen framförallt på Gotland, i södra Norrland, och i Dalarna.

Stormens framfart har resulterat i ett flertal rapporter om fällda träd, lösa föremål som blåst bort, strömlöshet och översvämningar – med vattennivåer långt över det normala. Christer Christoffersson i Helsingborg vaknade upp till ett mer eller mindre vattenfyllt garage:

– Ja det är en mindre swimmingpool. Det har blivit så här under natten, och det startade ju. Vi gjorde vad vi kunde med stöttor och med sandsäckar och så vidare och satte upp men tyvärr har det inte hjälpt.

Även tågtrafiken har påverkats. På flera sträckor i syd och västsverige stoppades trafiken helt på grund av risk för nedfallna träd. Vid lunchtid har tågtrafiken kunnat återupptas på flertalet sträckor men i södra Sverige pågår fortfarande röjningsarbete som innebär att trafiken mellan Helsingborg-Malmö och Kalmar-Linköping väntas komma igång först vid tretiden i eftermiddag.

Stormen nådde sin kulmen redan under natten, och vindarna kommer att avta ytterligare under dagen, enligt SMHIs meterolog Eva Strandberg.

– Det är framför allt i södra Norrland där det kan fortsätta blåsa en bra bit av dagen. Också i Lapplandsfjällen och på Gotland. Men i övrigt väntar vi att det kommer att avta. Sen är det en högtrycksrygg som växer in, med ganska lugna vindförhållanden, säger Eva Strandberg på SMHI.