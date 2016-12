Flera poliser i Turkiet riskerar livstids fängelse

De 29 poliserna anklagas för att vägrat lyda order och skydda president Erdogan under kuppförsöksnatten i somras.



När rättegången inleddes stod det klart att 21 av de 29 åtalade riskerar att dömas till tre gånger livstids fängelse om de döms, övriga riskerar fängelsestraff på mellan 7 och ett halvt och 15 år.



Det här är den första större rättegången med anknytning till det misslyckade kuppförsöket i somras. Kuppförsöket skylls på den i Turkiet terroriststämplade predikanten Fethullah Gülen och hans rörelse.

Gülenrörelsen har under hösten mer eller mindre krossats efter att ha varit en stor maktfaktor i Turkiet. Rörelsen bedrev vad man beskriver som en parallell stat med kontroll över skolor och universitet, domstolar, poliser, militärer, medier och även politiker.



Under de senaste månaderna har tiotusentals människor gripits och sparkats från sina jobb efter anklagelser om kopplingar till Gülenrörelsen.

Rättegången i dag hålls i det stora Silivrifängelset i utkanten av Istanbul, men när rättegången skulle inledas i morse stod det klart att journalister inte tillåts in i rättssalen.



Det här är den första större rättegången med direkt koppling till den dramatiska kuppnatten men de anklagade misstänks inte ha varit med att direkt utföra kuppförsöket.

Rättegången mot de militärer som gick ut på gatorna i Istanbul och attackerade bland annat parlamentsbyggnaden i Ankara kommer att dröja ytterligare.



Förhandlingen mot de 29 poliserna kommer att pågå åtminstone veckan ut.