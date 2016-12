Har du koll på årets nya ord?

Lista över nyord (i urval)

Blippbetalning

Kontaktlös kortbetalning.



Dylanman

Man som beundrar Bob Dylan och som anser sig förstå honom särskilt väl.



Egenanställningsföretag

Företag som sluter avtal med frilansare som går ut på att frilansarna ska kunna fungera mer som anställda än som egenföretagare.



Filterbubbla

Individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar.



Fomo

Oro för att missa något särskilt intressant eller roligt. Fomo är en akronym för fear of missing out. Motsatsen är jomo, joy of missing out.



Frågestrejka

Låta bli att ställa frågor därför att man vill bryta mönstret att kvinnor ställer frågor till och om män i högre utsträckning än vad män ställer frågor till och om kvinnor.



Ghosta

Göra slut med någon genom att sluta ge ifrån sig livstecken.



Grindsamhälle

Inhägnat bostadsområde som är stängt för allmänheten.

Influerare

Person vars inflytande används i marknadsföringssammanhang.



Kroppsaktivism

Ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika kroppstyper.



Pappafeminist

Man som anammar feministiska ideal efter att ha blivit far till en flicka.



Pokenad

Promenad där man spelar Pokémon Go.



Trumpifiering

Förändring av den politiska debatten i riktning mot en retorisk stil där man säger sådant som får uppmärksamhet utan att ta hänsyn till konsekvens eller fakta.



Uberisering

samhällsutveckling som innebär att alltmer av ekonomin hanteras med hjälp av digitala tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att byta tjänster med varandra.



Äggkonto

Anonymt konto i sociala medier, i synnerhet Twitter.