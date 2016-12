Starkt år för välgörenhet i Sverige

Per Westberg, vice generalsekreterare på Unicef, tror att organisationen kommer slå förra årets rekord.

– Ökningen handlar mycket om att vi lever i en värld där vi nästan dagligen ser exempel på människor som far illa på grund av konflikter och naturkatastrofer. Så den allmänna medvetenheten om hjälpbehoven har ökat, säger Per Westberg.

Eftersom att året inte riktigt är över kommer de slutgiltiga siffrorna dröja lite än. Ekots rundringning till de fem organisationer som fick in mest från privatpersoner förra året tyder på att det varit ett till bra år.

Läkare utan gränser, Cancerfonden och Unicef tror att de kommer samla in mer pengar i år jämfört med förra året. Rädda barnen tror sig hamna omkring förra året. Bara Röda Korset tror att de drar in lite mindre än i fjol.

Förra hösten kom det in mycket pengar efter att flyktingsituationen omkring Medelhavet uppmärksammats. Bilderna på den döde flyktingpojken Alan Kurdi nådde också många.

I år har inget fått lika stor uppmärksamhet men organisationerna vittnar om en ökande vilja att skänka pengar överlag.

Enligt Therese Engström, insamlingschef på Röda Korset, fick organisationen in ett stort tillflöde just under september och oktober förra året och det har varit svårt att slå.

– Förra året hade vi ett oerhört stort fokus på flytlingsituationen. Vi fick över 80 miljoner kronor som skänktes då. Så det är svårt att jämföra med just den situationen, säger Therese Engström.

Hon säger att i övrigt har det gått bättre för Röda Korset det här året jämfört med 2015. Till exempel har de regelbundna månadsdonationerna ökat, något som flera andra också nämner. Företag skänker också mer pengar till organisationen.

Bäst ser det ut att gå för Läkare utan gränser, omkring 20 procent bättre än 2015. Det beror till stor del på att alla donationer under december matchas krona för krona av en privat stiftelse.

Donationerna till välgörenhetsorganisationerna har ökat i Sverige under flera år, med en extra stor ökning förra året. Särskilt det som kallas "gåvor från allmänheten. Det visar statistik från Svensk Insamlingskontroll.

Ida Bah, insamlingsansvarig på Läkare utan gränser, tror att det håller i sig även under nästa år.

– Prognosen är att det ska fortsätta öka, och det ställer vi i relation till vårt behov och vad vi vill göra. Om vi ska kunna finansiera vår verksamhet i fält behöver vi se en ökning och engagemang i Sverige, säger Ida Bah.