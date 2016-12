Färre skadas av fyrverkerier

– Vi tror att det beror på att pjäserna har blivit bättre och att folk blivit mer uppmärksammade på riskerna. Samtidigt har ju också smällare förbjudits för ungefär 15 år sedan och för två år sedan förbjöds raketer med styrpinne med en högre krutvikt än 75 gram här i Sverige, säger Åke Persson som är expert på explosiva varor på Brandskyddsföreningen.

Även om antalet skadade av fyrverkerier har minskat kraftigt så är det alltså fortfarande runt 100 personer per år som råkar så illa ut att de måste uppsöka en akutmottagning, och omkring 20 personer som har så svåra skador att de måste läggas in på sjukhuset för fortsatt vård. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.



Det är 18-årsgräns på att skjuta upp raketer. Trots det är drygt 40 procent av de som skadas under 18 år. Och 95 procent är män. Många av de skadade är också alkoholpåverkade.

– Man ska absolut inte använda fyrverkerier när man är berusad, det är som ett vapen. Innehåller ganska mycket krut och det är i värsta fall en dödlig utgång. Man ska vara nykter, säger Åke Persson på Brandskyddsföreningen.



Samtidigt är det ju många som dricker alkohol vid nyårsfirande. Hur ska det där gå ihop?



– Jag tycker man kan vänta med att dricka för den som ska skjuta av fyrverkerierna, han, oftast är det ju en man, kan ju han vänta tills efteråt, säger Åke Persson.