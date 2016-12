Efter Kerrys tal – Netanyahu välkomnar Donald Trump

– Till slut kunde vi inte försvara de mest extrema bosättarna när de försöker förstöra en tvåstatslösning, sa John Kerry som talade i mer än en timme och försvarade att USA släppt igenom en resolution i FN om att bosättningarna strider mot internationell lag och måste upphöra.



Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har anklagat USA för att skriva resolutionen bakom ryggen på Israel. Kerry dementerade det och beskrev hur han upprepat varnat Netanyahu att FN skulle agera om Israel inte ändrade politik. Samtliga länder i säkerhetsrådet står bakom resolutionen.



Tvåstatslösning är den enda lösningen, sa Kerry, och argumenterade att det vore det bästa för Israels säkerhet. Han sa också att terrorhandlingar från palestinier måste upphöra och fördömas.

– Det måste bli en förhandlingslösning, men vi kan inte stå vid sidan om och inte göra någonting, försvarade sig Kerry.



Efter talet kritiserades utrikesministern från Netanyahus krets för att vara ensidig och för att ha fått bosättningarna på hjärnan.



Netanyahu själv välkomnade maktskiftet till Donald Trump, den tillträdande presidenten i USA, som twittrade redan före talet att "vi kan inte fortsätta låta Israel behandlas med sånt totalt förakt och bristande respekt".

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......