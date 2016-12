Världens äldsta pandahane har dött av cancer

Jättepandor har ökänt låg reproduktion, men Pan Pan, som levt i fångenskap i princip hela sitt liv, har inte legat på latsidan. Han har fått många ungar som sedan själv skaffat sig avkommor, och Pan Pans ättlingar utgör en fjärdedel av alla pandor som fötts upp i fångenskap.

Enligt ett kinesiskt forskningscenter för jättepandans bevarande försämrades Pan Pans tillstånd snabbt de senaste dagarna.

"Han lämnade oss för alltid efter fruktlösa räddningsförsök av medicinsk personal. Vi hoppas att det i himlen inte finns något mer lidande av sjukdom" skriver centret i sociala medier.

HEARTBREAKING: Hero Panda Pan Pan dies today at the age of 31 in southwest China's Sichuan #RIP https://t.co/6eO1GjRKFe pic.twitter.com/iLkxt9mNJa